Страсти не утихают: бизнес-спор двух эстонских мясокомбинатов дошел до госсуда

Основатель и глава Nõo Lihatööstus Тоомас Круустюк ранее заявлял, что материнская компания комбината Rannarootsi - Maag Grupp - пытается захватить его фирму в течение десяти лет. Однако Maag Group подозревает Круустюка и его приближенных в нарушении своих прав: утверждается, что руководство компании выводит деньги из компании или использует активы предприятия в личных интересах.

Председатель совета и один из владельцев Maag Grupp Роланд Лепп не захотел комментировать иск подробнее. «Скажем так, что большой тайны тут нет: мы пошли по этому пути, и мы обязательно пойдем дальше», - ответил он на вопрос, будет ли решение обжаловано в госсуде.

Стороны судились и раньше, кроме того, Maag Group пыталась продать акции Nõo Lihatööstus на письменном аукционе.

Лепп в прошлом говорил, что ситуация, когда у владеющего 30-процентной долей пайщика нет места в совете, является совершенно ненормальной.

Владельцами мясокомбината Nõo являются учредители Тоомас Круустюк и Пеэтер Кырв с долями в 33,81% и 24,74% соответственно; 12,42% принадлежат миноритарным акционерам. Maag Group владеет 29,03 процентами через Karukoobas OÜ.

В прошлом году Тартуский окружной суд отклонил иск, в котором Karukoobas OÜ требовал отозвать Петера Кырва, Симмо Круустюка и Вяйно Иллинга из совета Ныоского мясокомбината. Стоит отметить, что члены совета являются родственниками Тоомаса Круустюка. Окружной суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение уездного суда.

По мнению суда, холдинговая компания Maag Group не доказала, что имеется веская причина для отзыва членов совета, но суд второй инстанции не согласился с доводами нескольких уездных судов. В частности, сделки, совершенные с членами правления и совета Nõo Lihatööstus и их близкими родственниками, должны были отражаться в годовом отчете независимо от того, считало ли руководство их существенными или нет.

В споре между теми же сторонами госсуд еще шесть лет назад постановил, что глава Nõo Lihatööstus по крайней мере частично нарушил установленное коммерческим законодательством обязательство предоставлять информацию акционерам. То же мнение было принято в настоящем споре как уездным, так и окружным судом.