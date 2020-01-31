Пт, 31.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии хотят ликвидировать возможность досрочного освобождения убийц, секс-преступников и шпионов

В Эстонии хотят ликвидировать возможность досрочного освобождения убийц, секс-преступников и шпионов

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

Министерство юстиции направило на согласование проект решения, который исключит возможность досрочного освобождения лиц, угрожающих безопасности Эстонии, серийных убийц и совершивших преступления на сексуальной почве, пишет rus.err.ee.

"Действующий закон не исключает условного освобождения любого преступника. Сегодня стало ясно, что досрочное освобождение осужденных, наказанных за определенные преступления, нарушает ожидание общества на справедливость", - считает министр юстиции Райво Аэг.

Министерство юстиции предлагает упразднить возможность досрочного освобождения за преступления против государства и за преступления против человечества, поскольку эти преступления угрожают безопасности Эстонии и ее союзников. Так же предлагается лишить возможности досрочного освобождения лиц, совершивших неоднократные сексуальные преступления или убийства, поскольку существует высокая вероятность того, что эти люди на свободе снова совершат преступление.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ