В Эстонии хотят ликвидировать возможность досрочного освобождения убийц, секс-преступников и шпионов

Министерство юстиции предлагает упразднить возможность досрочного освобождения за преступления против государства и за преступления против человечества, поскольку эти преступления угрожают безопасности Эстонии и ее союзников. Так же предлагается лишить возможности досрочного освобождения лиц, совершивших неоднократные сексуальные преступления или убийства, поскольку существует высокая вероятность того, что эти люди на свободе снова совершат преступление.