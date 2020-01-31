В Эстонии хотят ликвидировать возможность досрочного освобождения убийц, секс-преступников и шпионов

Министерство юстиции направило на согласование проект решения, который исключит возможность досрочного освобождения лиц, угрожающих безопасности Эстонии, серийных убийц и совершивших преступления на сексуальной почве, пишет rus.err.ee.
"Действующий закон не исключает условного освобождения любого преступника. Сегодня стало ясно, что досрочное освобождение осужденных, наказанных за определенные преступления, нарушает ожидание общества на справедливость", - считает министр юстиции Райво Аэг.
Министерство юстиции предлагает упразднить возможность досрочного освобождения за преступления против государства и за преступления против человечества, поскольку эти преступления угрожают безопасности Эстонии и ее союзников. Так же предлагается лишить возможности досрочного освобождения лиц, совершивших неоднократные сексуальные преступления или убийства, поскольку существует высокая вероятность того, что эти люди на свободе снова совершат преступление.