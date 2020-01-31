Потребительская паника? В эстонских аптеках не осталось масок для лица

Хотя наличие масок должно отражаться на веб-сайте raviminfo.ee, сколько из них в точности находится в аптеках, фармацевт и директор по обслуживанию сети Südameapteek Мерилин Исраэль предположить не осмелилась. На сайте их аптеки все маски для лица распроданы.

В аптеке Apothek в торговом центре T1, где работает провизором Мерле Ниглас, ранее рассказавшая Postimees об эффективности масок, также масок не осталось, и представитель клиентской службы подтвердил, что их нет в большинстве аптек Таллинна.

То же самое сказала провизор аптеки Benu Лия Саава. По ее словам, маски для лица обычно редко спрашивают, но в последние дни они были полностью распроданы во всех представительствах Benu.

По словам Мерилин Исраэль, спрос на маски и объем их продаж в аптеках Südameapteek удвоились по сравнению с ноябрем и декабрем, но пока не превышают показателей, свойственных обычной волне гриппа.

Маска для лица ФОТО: Tairo Lutter

Тем не менее, руководитель отдела ассортимента и закупок компании Magnum Medical, которая владеет аптеками Apotheka, Марти Муна говорит, что опасность заражения коронавирусом значительно увеличила спрос на маски для лица в их аптеках и поэтому их срочно заказывают дополнительно. «Скоро в Эстонию прибудет новая партия масок, мы активно занимаемся заказом новых партий, а также поиском новых партнеров», - подтвердил Муна. Саава также подтвердила, что Benu активно занимается вопросом закупок.

Помимо масок, посетители аптек покупают все больше дезинфицирующих средств, которые важны для предотвращения гриппа.

Ношение маски для лица рекомендуется для предотвращения распространения болезней верхних дыхательных путей, к каковым относится и китайский коронавирус.

Мерилин Исраэль сказала, что в их аптеках есть ряд масок, которые используются в основном при медицинских процедурах. «Срок ношения маски составляет в среднем два-три часа, но многое зависит от того, что это за маска», - сказала Исраэль.