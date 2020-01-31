Окружной суд отказал паэскому бомбисту Рингмаа в досрочном освобождении

Защитник тяжелобольного 81-летнего Рингмаа Райко Паас может оспорить решение окружного суда через госсуд.

Паас ранее сообщал BNS, что подаст протест против решения не выпускать досрочно Рингмаа на свободу в Европейский суд по правам человека. «Я буду ходатайствовать о применении Европейским судом по правам человека первичной правовой защиты», - сказал Паас.

Несмотря на то, что медицинская экспертиза признала 81-летнего Мярта Рингмаа неизлечимо больным, Вируский уездный суд 27 ноября своим решением оставил его в тюрьме. Окружной суд не стал менять это решение.

Защитник подал ходатайство о досрочном освобождении Рингмаа в связи с диагностированным неизлечимым заболеванием. Прокуратура не поддержала ходатайство, посчитав, что необходимое лечение Рингмаа может получить и в заключении. Суд согласился с прокуратурой в том, что Рингмаа обеспечено медицинское обслуживание и в тюрьме.

Согласно пенитенциарному кодексу, лицо, страдающее тяжелой неизлечимой болезнью, может быть освобождено судом от отбывания наказания. При этом суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, личность осужденного и характер заболевания.

Летом 2019 года Вируская тюрьма направила Рингмаа на медицинскую экспертизу на основании постановления Вируского уездного суда. О прохождении врачебной комиссии ходатайствовали сам Рингмаа и его защитник.

Летом 2018 года коллегия окружного суда в составе трех судей решила, что Рингмаа не может быть освобожден досрочно, главной причиной является риск совершения им новых преступлений.

Вируский уездный суд, ранее рассматривавший этот вопрос, также решил, что прогноз риска является достаточным основанием предполагать, что несмотря на свой преклонный возраст Рингмаа может после выхода на свободу продолжить совершать преступления.

Вопрос о его досрочном освобождении рассматривался и осенью 2019 года, но в середине октября Вируский уездный суд решил не освобождать его.