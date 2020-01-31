Пт, 31.01.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
1

Видео: британцы ушли из Европарламента под волынку

Британцы покинули Европарламент под волынку

ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Члены британской делегации вышли из здания Европарламента с волынкой, чемоданами и зонтами.

Британская делегация депутатов покинула 31 января Европейский парламент перед Брекзит, передает Korrespondent со ссылкой на Euronews. Члены делегации вышли из здания с волынкой, чемоданами и зонтами.

Ранее Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза 31 января. Также Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.

До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и королевой Елизаветой II.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ