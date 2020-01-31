Компания Baltic Forest подвергнется санации, срок возврата долгов будет продлен

План реорганизации предприятия был утвержден 20 января в Пярнуском уездном суде. Чтобы сохранить Baltic Forest OÜ в качестве здоровой и прибыльной компании, суд предложил в качестве основного решения продление крайнего срока выполнения требований кредиторов. При этом требования на сумму менее 2000 евро были исключены из плана санации.

В конце прошлого года Äripäev писал, что действующая недалеко от Пярну лесопромышленная компания Baltic Forest взяла через Crowdestate десять кредитов на общую сумму 10,45 миллиона евро, после чего потеряла около миллиона евро и теперь приступает к санации.