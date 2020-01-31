Рейнсалу: заявление Министерства иностранных дел России - ложь!

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, представляющий партию Отечество, осудил заявление МИД России относительно Тартуского мирного договора и конца Эстонской Республики в 1940 году, пишет Postimees.
«Вчерашнее заявление МИД России, в котором декларируются недействительность Тартуского мирного договора и конец Эстонской Республики в 1940 году в результате присоединения к Советскому Союзу, является ложным», - написал Рейнсалу в социальных сетях.
«Эстонская Республика полностью отвергает такой подход. Эстонская Республика была государством, незаконно аннексированным Советским Союзом в 1940 году, и восстановила свою независимость в 1991 году », - отметил Рейнсалу, добавив, что правовая преемственность является основой нашей государственности.
Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с празднованием в Эстонии столетия Тартуского мирного договора заявила, что этот договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права – СССР.