Рейнсалу: заявление Министерства иностранных дел России - ложь!

«Вчерашнее заявление МИД России, в котором декларируются недействительность Тартуского мирного договора и конец Эстонской Республики в 1940 году в результате присоединения к Советскому Союзу, является ложным», - написал Рейнсалу в социальных сетях.

«Эстонская Республика полностью отвергает такой подход. Эстонская Республика была государством, незаконно аннексированным Советским Союзом в 1940 году, и восстановила свою независимость в 1991 году », - отметил Рейнсалу, добавив, что правовая преемственность является основой нашей государственности.