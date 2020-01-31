Из-за съемок фильма будет перекрыто движение и временно закроется магазин

Во вторник, 4 февраля, с 7 до 20 часов на улице Рюйтли в Пярну пройдут съемки российско-норвежского фильма о жизни олимпийской чемпионки и чемпионки мира по лыжам Елены Вяльбе.
Подготовка к съемкам начнется в 7 утра. С 9 до 18 часов пешеходное движение на улице Рюйтли будет нарушено. Людей будут пропускать в перерывах между дублями. С 18 до 20 будут отсняты несколько кадров проезда автомобиля, после чего киношники упакуют свои вещи и произведут уборку.
Зона съемок включает в себя улицы Рюйтли, Пюхавайму, Хоспидали и Николай. Движение транспорта будет реорганизовано, парковка запрещена.
На время съемок будет закрыт магазин Siluett. Автомобили съемочной группы будут парковаться на стоянке рядом с домом гражданина.
Международная съемочная группа в сотрудничестве с горуправой Пярну распланировала съемку так, чтобы минимизировать для населения отвлекающие факторы.