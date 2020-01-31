Из-за съемок фильма будет перекрыто движение и временно закроется магазин

Подготовка к съемкам начнется в 7 утра. С 9 до 18 часов пешеходное движение на улице Рюйтли будет нарушено. Людей будут пропускать в перерывах между дублями. С 18 до 20 будут отсняты несколько кадров проезда автомобиля, после чего киношники упакуют свои вещи и произведут уборку.