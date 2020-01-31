Пт, 31.01.2020
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  • Moodyʼs: коронавирус может навредить мировой экономике сильнее кризиса 2008 года

Moodyʼs: коронавирус может навредить мировой экономике сильнее кризиса 2008 года

Hiina saatis Wuhani valvama ka armee. Haiglatesse tulid appi ka sõjaväemeedikud.

ФОТО: AP/Scanpix

Распространение китайского коронавируса может стать для мировой экономики более серьезным «черным лебедем», чем финансовый кризис 2008-2010 годов. Об этом говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics, на который ссылается портал Meduza.io.

«В отличие от обвала на ипотечном рынке США, никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, государственные деятели… могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с "испанкой" 1918 года», — говорится в обзоре.

Moodyʼs отмечает, что коронавирус уже оказал негативное влияние на индекс цен на промышленные металлы, который имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом. С середины января индекс цен на промышленные металлы упал на 7,1%, а 29 января опустился до минимального значения с июня 2017 года. Это связано с большим влиянием Китая на мировую промышленность.

Также коронавирус негативно повлиял на рынок американских облигаций, пишет Moodyʼs.

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