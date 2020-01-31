Airbus оштрафовали на четыре миллиарда долларов: авиаконцерн попался на взятках

Из общей суммы, как сообщил прокурор Франции Жана-Франсуа Бонера, Париж получит 2,3 миллиарда долларов, США — 582 миллиона, а Великобритания — 1,09 миллиарда. По словам Бонера, крупнейший в мире производитель гражданских самолетов также согласился на трехлетний мониторинг своей деятельности, пишет 31 января Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что антикоррупционное расследование стало крупнейшим в истории авиаконцерна и привело к смене топ-менеджмента компании и сотрудников, которые отвечали за продажи. Проверки показали, что в компании десятки лет существовала система, через которую с помощью третьих лиц проводились платежи на сотни миллионов долларов, чтобы получить выход на новые рынки.