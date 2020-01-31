Пт, 31.01.2020
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Первый случай коронавируса выявлен в Швеции

Wismari haigla oli Tallinnas üks peamine koht, kuhu politsei joobekahtlusega juhid vereprooviks viis. Riigikohtu otsuse valguses pole neil aga selliseks analüüsiks õigust.

ФОТО: Raigo Pajula

В Швеции выявили первый случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на The Local.

Согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, случай выявлен в больнице округа Рыхов в Йенчепинге в центрально-южной Швеции.

Уточняется, что пациентом является женщина, которая приземлилась в Швеции 24 января после посещения китайского Уханя.

По данным издания, в настоящее время она находится в изоляторе в инфекционной больнице.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом почти 10 тысяч человек.

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