Первый случай коронавируса выявлен в Швеции

Согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, случай выявлен в больнице округа Рыхов в Йенчепинге в центрально-южной Швеции.

Уточняется, что пациентом является женщина, которая приземлилась в Швеции 24 января после посещения китайского Уханя.

По данным издания, в настоящее время она находится в изоляторе в инфекционной больнице.