В октябре этого года airBaltic начнет чартерные полеты из Риги на популярный у туристов остров

Латвийская авиакомпания airBaltic в сотрудничестве с международным туроператором Tez Tour Latvija c октября этого года начнет предлагать чартерные рейсы из Риги на остров Гран-Канария (Испания).
Еженедельные полеты начнутся с 17 октября и будут выполняться весь следующий зимний сезон.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что каждый год сотрудничество авиакомпании с Tez Tour крепнет, что позволяет предлагать местным пассажирам новые интересные направления для путешествий.
Перелет из Риги на остров Гран-Канария станет самым продолжительным чартерным полетом в сети airBaltic и будет выполняться на самолете Airbus A220-300. Длительность перелета превысит шесть часов.
Генеральный директор Tez Tour Latvija Константин Пальгов заявил, что программа открытия чартерных рейсов на остров Гран-Канария готовилась несколько лет.
В летний сезон 2020 года airBaltic"и Tez Tour Latvija предложат регулярные чартерные рейсы в Анталью (Турция), Бургас (Болгария), Гераклион и Патры (Греция), Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет).