Пт, 31.01.2020
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  • В водах Финского залива произошла утечка топлива в море

В водах Финского залива произошла утечка топлива в море

Моторное судно Symphony.

ФОТО: Tambet Allik / Saarte Hääl

Сегодня в Финском заливе произошла авария, в результате которой в море вылилось топливо на площади около 300 х 500 метров, пишет Postimees.

Работы по ликвидации разлива были завершены к 8 часам вечера, в них участвовали суда финской пограничной службы.

Центр тревоги получил сообщение о загрязнении около 11 часов утра. По оценкам, сделанным во время полета самолета погранохраны, в море находилось не менее 500 литров топлива.  Власти рекомендуют избегать передвижения в этом районе.

Причина утечки и ее источник до сих пор неясны.

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