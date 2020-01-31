В водах Финского залива произошла утечка топлива в море

Работы по ликвидации разлива были завершены к 8 часам вечера, в них участвовали суда финской пограничной службы.

Центр тревоги получил сообщение о загрязнении около 11 часов утра. По оценкам, сделанным во время полета самолета погранохраны, в море находилось не менее 500 литров топлива. Власти рекомендуют избегать передвижения в этом районе.