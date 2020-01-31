В столице Австралии объявлена чрезвычайная ситуация

В Канберре (столица Австралии) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство новостей AFP.
Чрезвычайное положение объявлено в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года. Из-за значительных пожаров в Австралии высокая температура воздуха. Температура достигла +40 в четверг в штате Южная Австралия.
Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.
Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эти меры "эффективны сейчас и будут действовать до тех пор, пока Канберра будет находиться в опасности". Отмечается, что пожары могут коснуться южного предместья столицы, где живет около 400 тысяч людей.
Напомним, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.