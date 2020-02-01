Сборная Эстонии спасла матч за шесть секунд до конца встречи

В первом периоде датчане быстро вышли вперед 2:0, но усилиями Патрика Маркуса и Кена Пяхна к перерыву счет был равный, во втором периоде забили в ворота эстонцев три гола, на что наша сборная ответила точными бросками Патрика Карелиуссона и Таниэля Казенурма. В третьем периоде Патрик Карелиуссон впервые в матче восстановил равновесие - 5:5, но датчане за семь минут до конца стречи снова вышли вперед. Решающей оказалась последняя минута встречи, когда сборная Эстонии сняла вратаря, заменив его на шестого полевого игрока и Артур Окружко сделал счет 6:6.