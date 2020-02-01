Сб, 1.02.2020
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Сборная Эстонии спасла матч за шесть секунд до конца встречи

Eesti saalihokikoondise mängija Tanel Kasenurm.

ФОТО: Tarmo Tammus (ESHL)

Сборная Эстонии по флорболу в драматичном поединке сыграла с командой Данией вничью 6:6.

В первом периоде датчане быстро вышли вперед 2:0, но усилиями  Патрика Маркуса и Кена Пяхна к перерыву счет был равный, во втором периоде забили в ворота эстонцев три гола, на что наша сборная ответила точными бросками Патрика Карелиуссона и Таниэля Казенурма. В третьем периоде  Патрик Карелиуссон впервые в матче восстановил равновесие - 5:5, но датчане за семь минут до конца стречи снова вышли вперед. Решающей оказалась последняя минута встречи, когда сборная Эстонии сняла вратаря, заменив его на шестого полевого игрока и Артур Окружко сделал счет 6:6.

Сегодня сборная Эстонии проведет отброчный матч с Исландией.

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