Федерация гимнастики США выплатит 215 млн долларов жертвам домогательств

Нассар был приговорен к 300 годам лишения свободы после того, как более 265 женщин обвинили его в сексуальном насилии. Среди выдвигавших обвинения были олимпийские чемпионки Симоне Байлс, Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.