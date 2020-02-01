Сб, 1.02.2020
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Федерация гимнастики США выплатит 215 млн долларов жертвам домогательств

Larry Nassar

ФОТО: twitter

Федерация гимнастики США выплатит 215 миллионов долларов жертвам сексуальных домогательств бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, передает Sports.ru.

Нассар был приговорен к 300 годам лишения свободы после того, как более 265 женщин обвинили его в сексуальном насилии. Среди выдвигавших обвинения были олимпийские чемпионки Симоне Байлс, Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.

Федерация гимнастики США объявила о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии со стороны спортсменов.

Ранее о выплате компенсаций в размере 500 млн долларов сообщил университет штата Мичиган – Нассар являлся врачом клиники в кампусе учебного заведения. 

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