В Таллинне уткнувшийся в гаджет пешеход попал под машину

Вчера, 31 января, в 17.21 в Таллинне возле дома на улице Суур-Сыямяэ,4 переходившая дорогу на красный сигнал светофора 16-летняя девушка попала под машину Kia Ceed, за рулем которой был 29-летний мужчина. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. По предварительным данным, внимание переходящей дорогу девушки было направлено в смарт-устройство.