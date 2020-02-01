В Таллинне уткнувшийся в гаджет пешеход попал под машину

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два тяжелых ДТП. В обоих случаях пострадали пешеходы.
Вчера, 31 января, в 17.21 в Таллинне возле дома на улице Суур-Сыямяэ,4 переходившая дорогу на красный сигнал светофора 16-летняя девушка попала под машину Kia Ceed, за рулем которой был 29-летний мужчина. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. По предварительным данным, внимание переходящей дорогу девушки было направлено в смарт-устройство.
В 18.12 в Нарве возле дома на улице Кренгольми, 3 автомобиль Honda Jazz, за рулем которого был 74-летний мужчина, сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 55-летнего мужчину без светоотражателя. Пешеход был доставлен в Нарвскую больницу.