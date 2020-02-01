Три полезных совета: как зрительно увеличить маленькую комнату

Если вам досталась небольшая квартира, то попробуйте использовать на практике три совета, которые предлагает вам портал Kodustiil.
Люди часто думают, что в маленьком помещении все должно быть маленьким. Это заблуждение: крупные предметы декора, наоборот, зрительно увеличивают пространство и позволяют разделить разные функциональные зоны.
Большой ковер
Ковры больших размеров и объединяют пространство, и визуально выделяют часть комнаты, которая осталась не покрытой ковром, рекомендует веб-сайт об интерьере apartmenttherapy.com.
Крупные предметы декора
Элементы декора или произведения искусства придают помещению оригинальность и своеобразие. Например, очень большая картина или гигантский постер становятся центром визуального притяжения в маленькой комнате, и небольшие размеры помещения отходят на второй план.
Огромные зеркала
Стратегически верно размещенное зеркало добавляет комнате освещенности. А залитое светом жилое пространство всегда кажется больше.