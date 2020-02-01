Сб, 1.02.2020
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Три полезных совета: как зрительно увеличить маленькую комнату

Зеркало в интерьере. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Liis Treimann

Если вам досталась небольшая квартира, то попробуйте использовать на практике три совета, которые предлагает вам портал Kodustiil. 

Люди часто думают, что в маленьком помещении все должно быть маленьким. Это заблуждение: крупные  предметы декора, наоборот, зрительно увеличивают пространство и позволяют разделить разные функциональные зоны.

Большой ковер

Ковры больших размеров и объединяют пространство, и  визуально выделяют часть комнаты, которая осталась не покрытой ковром, рекомендует веб-сайт об интерьере apartmenttherapy.com.

Крупные предметы декора

Элементы декора или произведения искусства придают помещению оригинальность и своеобразие. Например, очень большая картина или гигантский постер становятся центром визуального притяжения в маленькой комнате, и небольшие размеры помещения отходят на второй план.

Огромные зеркала

Стратегически верно размещенное зеркало добавляет комнате освещенности. А залитое светом жилое пространство всегда кажется больше.

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