Три полезных совета: как зрительно увеличить маленькую комнату

Люди часто думают, что в маленьком помещении все должно быть маленьким. Это заблуждение: крупные предметы декора, наоборот, зрительно увеличивают пространство и позволяют разделить разные функциональные зоны.

Большой ковер

Ковры больших размеров и объединяют пространство, и визуально выделяют часть комнаты, которая осталась не покрытой ковром, рекомендует веб-сайт об интерьере apartmenttherapy.com.

Крупные предметы декора

Элементы декора или произведения искусства придают помещению оригинальность и своеобразие. Например, очень большая картина или гигантский постер становятся центром визуального притяжения в маленькой комнате, и небольшие размеры помещения отходят на второй план.

Огромные зеркала