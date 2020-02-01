В таллиннской школе ученикам стало плохо из-за едкого запаха: спасатели нашли причину

В Таллиннской музыкальной средней школе в пятницу подозревали утечку хлора. По словам работников Спасательного департамента, причиной проблемы стала жидкость для мытья пола.
В редакцию Postimees обратился обеспокоенный читатель, по словам которого, в Таллиннской музыкальной средней школе в пятницу, 31 января, произошла утечка хлора, из-за чего запах распространился по всему зданию. «Один человек потерял сознание и у большого количества учеников были первичные симптомы отравления хлором, например, усталость, головокружение, плохое самочувствие», - сообщает читатель.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Postimees, что департамент получил об этом сообщение в 12.31. Отправившиеся на место сотрудники департамента не обнаружили никаких следов хлора. Но было установлено, что неприятный запах по школе распространило используемое для мытья пола средство.