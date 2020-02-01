Что-то особенное: на Сааремаа продается необычная дача

В даче-вагоне, который находится в очень хорошем состоянии, может разместиться на отдых целая семья. Жить в таком доме можно до наступления самых сильных холодов. Всего в вагоне пять спален.

Дача-вагон. ФОТО: KV.EE

В доме есть вода и канализация. В случае необходимости можно включить электрорадиаторы. В гостиной работает газовый камин. На кухне имеется все необходимое: газовая плита с духовкой, холодильник и раковина. Есть даже ванная комната. Вагон стоит на ухоженном участке площадью 580 м2.

Дача-вагон. ФОТО: KV.EE

Недвижимость расположена в поселке Асте, где есть магазин, школа, детский сад и библиотека. Город Курессааре находится в десяти километрах.

Дача-вагон. ФОТО: KV.EE

Так как это, в сущности, не дом, а все-таки вагон, продается не дача на земле, а земельный участок, на котором стоит это замечательное жилище. Чтобы стать собственником этого сокровища, потребуется всего 16 000 евро!