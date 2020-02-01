Сб, 1.02.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Что-то особенное: на Сааремаа продается необычная дача

Aste vagunelamu

ФОТО: KV.EE

Такие предложения встречаются редко: летний дом из железнодорожного вагона, да еще в прекрасном состоянии! Портал Kodustiil просит обратить на этот объект особое внимание.

В даче-вагоне, который находится в очень хорошем состоянии, может разместиться на отдых целая семья. Жить в таком доме можно до наступления самых сильных холодов. Всего в вагоне пять спален.

Дача-вагон.

ФОТО: KV.EE

В доме есть вода и канализация. В случае необходимости можно включить электрорадиаторы. В гостиной работает газовый камин. На кухне имеется все необходимое: газовая плита с духовкой, холодильник и раковина. Есть даже ванная комната. Вагон стоит на ухоженном участке площадью 580 м2.

Дача-вагон.

ФОТО: KV.EE

Недвижимость расположена в поселке Асте, где есть магазин, школа, детский сад и библиотека. Город Курессааре находится в десяти километрах. 

Дача-вагон.

ФОТО: KV.EE

Так как это, в сущности, не дом, а все-таки вагон, продается не дача на земле, а земельный участок, на котором стоит это замечательное жилище. Чтобы стать собственником этого сокровища, потребуется всего 16 000 евро!

С подробностями легко ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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