Профессор вирусологии объясняет: опасен ли для жителей Эстонии коронавирус и стоит ли носить маску для лица?

В последние недели все больше говорят о начавшемся в Китае коронавирусе. По словам Лутсар, как правило, вирусы обычно переходят от животных и птиц: «РНК-вирусы, включая коронавирус, быстро размножаются. Когда человек спешит, в его работе допускаются ошибки». То же самое происходит и с вирусами: из-за ошибок вирусы видоизменяются, так постоянно возникают новые штаммы, но большинство из них не жизнеспособны и не заражают людей.

Чтобы вирус заразил человека, он должен проникнуть в его клетку. «Отношения между вирусом и клеткой-хозяином подобны отношению замка и замочной скважины: у меня может быть 5000 ключей, но если они не подходят к замочной скважине, я не попаду в комнату», - объяснила Лутсар распространение вирусов от животного к человеку.

Опасность вируса - это условное понятие, например, коронавирус поражает нижние дыхательные пути, что указывая на то, что вирус не может распространяться очень легко. Одним из наиболее серьезных осложнений коронавируса является пневмония. «Новый коронавирус способен распространяться ниже, чем прежние представители той же группы вирусы SARS и MERS», - сказала Лутсар.