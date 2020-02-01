Мужчина, бросивший щенков в лесу, сделал пожертвование приюту и избежал суда

28 декабря прошлого года двое мужчин охотились в лесу в Уйкала (волость Тойла), когда заметили, как удаляется подозрительная машина. Мужчины на всякий случай записали номер автомобиля, поскольку подозревали, что это может быть браконьер. Через некоторое время в месте, где стоял автомобиль, они обнаружили картонную коробку с новорожденными щенками. Из семи щенков один умер, остальные были живы.

Полиция по номеру автомобиля сразу установила личность владельца замеченной в лесу машины, 56-летнего мужчины. Во дворе его дома в собачьей будке нашли еще двух щенков - одного живого и одного мертвого. Животных, в том числе мать щенков, доставили в кохтла-ярвеский приют. Оттуда собачью семью отвезли в приют в Таллинне.

Полиция возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о жестоком обращении с животными.

"Когда я прочитал дело, у меня возникла мысль, нельзя ли обязать этого человека сделать пожертвования приютам для животных. Показалось, что это будет поучительным посылом как ему самому, так и обществу. Но, к сожалению, закон не дает такой возможности", - сказал "Северному побережью" помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов.

По его словам, есть возможность приговорить человека к общественно полезным работам и чиновник уголовного надзора может направить его на работу именно в приют для животных.

"Но когда мужчина пришел в прокуратуру на беседу со мной, он принес квитанцию, подтверждающую, что он добровольно пожертвовал 500 евро тому приюту, куда сдали собаку со щенками", - сказал Листов.

Этот человек ранее не наказывался и признал свою вину. "Когда он принес мне эту бумагу, я подумал, что этот человек действительно сожалеет о своем поступке и он сам добровольно попытался его смягчить", - отметил Листов.

На сегодня уголовное производство в отношении мужчины прекращено в порядке оппортунитета, то есть с оговоркой, что вина невелика и в деле отсутствует общественный интерес.