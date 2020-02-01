На опасном перекрестке установили светофоры, но водителей смущает один важный нюанс

По словам заместителя руководителя Транспортного департамента Таллинна Тальво Рюйтельмаа, это было сделано для повышения безопасности дорожного движения. «У нас есть множество видеороликов, на которых можно увидеть как машины врезаются в трамвай, сбивают пешеходов. Другого варианта не было», - сказал он.

Еще пару лет назад департамент считало, что на этом участке ничего дополнительно регулировать не нужно, потому что все водители знают, что перекресток опасен, и едут осторожно.

"Если бы они не были осторожны, картина была бы еще хуже. Ключевой вопрос заключался в том, что будет дальше: пропускная способность немного пострадает, но мы много выиграем в безопасности или наоборот. И нужно было принять такое решение, что мы делаем упор на безопасность, а пропускная способность в часы пик немного пострадает», - сказал Рюйтельмаа.

Он признал, что там также необходимо будет обновить дорожную разметку, потому что в настоящее время некоторые водители не понимают, какая полосу движения идет от улицы Тёэстузе к Пальяссааре-теэ, а какая ведет к улице Ситси или Копли, что создает опасные ситуации, несмотря на светофор.

«К сожалению, в настоящее время нет подходящей погоды для обновления дорожной разметки. Вот почему там стоят дорожные знаки. Да, водители, как правило, едут по старой привычке, а новая организация движения иногда создает опасные ситуации. Но знаки там установлены, и если вы посмотрите на них, вы сможете безопасно передвигаться», - сказал Рюйтельмаа.

Помимо прочего, светофор для пешеходов был установлен на трамвайной остановке Sitsi на улице Копли, где в обоих направлениях дороги по одной полосе, а между ними находится островок безопасности. По словам Рюйтельмаа, этот светофор необходим, чтобы не снижать еще сильнее пропускную способность перекрестка.

"Пешеходов останавливает сигнал светофора, чтобы машины могли проехать перекресток. Движение пешеходов там довольно интенсивное - не успел один перейти дорогу, как на проезжую часть выходит другой, за ним следующий и так далее. Это означало бы, что поток транспорта не мог бы проезжать, если бы не было светофора для пешеходов. И зачастую наличие светофора делает ситуацию понятнее и безопаснее для самих пешеходов", - объяснил чиновник.