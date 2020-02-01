Сб, 1.02.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Видео: в Подмосковье разорвало на две части вагон электрички

ФОТО: скриншот

Вагон электрички разорвало на две части в Орехово-Зуево Московской области, сообщает Newsru со ссылкой на URA.ru.

"Во время маневров на территории депо Куровская произошло столкновение двух пустых вагонов электропоезда, в результате чего один из них получил повреждения", - сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД)

Обошлось без пострадавших, движение поездов не приостановлено. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Как уточняет издание, работники РЖД попытались растащить состав, после чего вагон электрички разорвало надвое. На данный момент комиссия МЖД расследует обстоятельства случившегося.

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