Видео: в Подмосковье разорвало на две части вагон электрички

Вагон электрички разорвало на две части в Орехово-Зуево Московской области, сообщает Newsru со ссылкой на URA.ru.
"Во время маневров на территории депо Куровская произошло столкновение двух пустых вагонов электропоезда, в результате чего один из них получил повреждения", - сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД)
Обошлось без пострадавших, движение поездов не приостановлено. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Как уточняет издание, работники РЖД попытались растащить состав, после чего вагон электрички разорвало надвое. На данный момент комиссия МЖД расследует обстоятельства случившегося.