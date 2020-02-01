Где в Эстонии можно выгодно купить квартиру площадью до тридцати квадратных метров?

Портал недвижимости City24 проанализировал стоимость квартир площадью менее 30 м2 и, на основании данных о совершенных сделка, предоставленных Земельным департаментом, пришел к выводу, что в среднем такая небольшая квартира в Эстонии стоит 3402 евро, то есть цена квадратного метра - 130 евро.
Менее 10 000 евро стоят маленькие квартиры в Йыхви, Йыгева, Выру и Нарве. А ниже - сводная таблица, составленная на основании данных Земельного департамента за 2019 год.
Город / средняя цена маленькой квартиры / цена квадратного метра
Таллинн 42 000 / 1994
Тарту 34 611 / 1512
Курессааре 28 000 / 1090
Пярну 23 259 / 1008
Хаапсалу 16 052 / 656
Вильянди 14 453 / 638
Пайде 13 120 / 586
Пыльва 10 628 / 428
Раквере 10 401 / 438
Нарва 9139 / 357
Выру 7481 / 192
Йыгева 6213 / 243
Йыхви 5137 / 191
Валга 3402 / 130