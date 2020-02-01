Сб, 1.02.2020
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  • Где в Эстонии можно выгодно купить квартиру площадью до тридцати квадратных метров?
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Где в Эстонии можно выгодно купить квартиру площадью до тридцати квадратных метров?

Жилой дом. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Marko Saarm

По данным Земельного департамента, самая дешевая квартира была продана в Валга, передает Kodustiil

Портал недвижимости City24 проанализировал стоимость квартир площадью менее 30 м2 и, на основании данных о совершенных сделка, предоставленных Земельным департаментом, пришел к выводу, что в среднем такая небольшая квартира в Эстонии стоит 3402 евро, то есть цена квадратного метра - 130 евро. 

Менее 10 000 евро стоят маленькие квартиры в Йыхви, Йыгева, Выру и Нарве. А ниже - сводная таблица, составленная на основании данных Земельного департамента за 2019 год.

Город / средняя цена маленькой квартиры / цена квадратного метра

Таллинн 42 000 / 1994

Тарту 34 611 / 1512

Курессааре 28 000 / 1090

Пярну 23 259 / 1008

Хаапсалу 16 052 / 656

Вильянди 14 453 / 638

Пайде 13 120 / 586

Пыльва 10 628 / 428

Раквере 10 401 / 438

Нарва 9139 / 357

Выру 7481 / 192

Йыгева 6213 / 243

Йыхви 5137 / 191

Валга 3402 / 130

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