Где в Эстонии можно выгодно купить квартиру площадью до тридцати квадратных метров?

Портал недвижимости City24 проанализировал стоимость квартир площадью менее 30 м2 и, на основании данных о совершенных сделка, предоставленных Земельным департаментом, пришел к выводу, что в среднем такая небольшая квартира в Эстонии стоит 3402 евро, то есть цена квадратного метра - 130 евро.