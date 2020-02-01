LHV и Swedbank начали ценовую войну за клиентов

Как и раньше, размещение балтийских ценных бумаг в LHV является бесплатным для всех клиентов. Swedbank позволяет физическим лицам хранить ценные бумаги на сумму до 30 000 евро без платы за управление.

«В контексте дебатов о пенсионной реформе инвестирование стало ежедневной темой в Эстонии. Поэтому сейчас самое подходящее время для привлечения новых людей к инвестициям», - сказал Мартин Метс, глава отдела инвестиционных услуг LHV.

Плата за транзакции при продаже и покупке балтийских акций отменена как для частных клиентов, так и для предприятий.

«Самый простой способ начать инвестировать в акции - это купить акции знакомых компаний, например, LHV, Tallinna Kaubamaja или Merko Ehitus. Поэтому мы как крупнейшая маклерская компания на Балтийских фондовых биржах решили пойти на этот шаг и стали единственными в Балтийских странах, кто предлагает своим клиентам как бесплатные операции с акциями, так и неограниченное бесплатное хранение ценных бумаг. Благодаря этому мы надеемся активно увеличить число инвесторов среди жителей Эстонии и значительно оживить биржевую жизнь в Таллинне», - добавил Метс.

95 процентам инвесторов Swedbank принадлежит портфель на сумму более 30 000 евро, а в прошлом году банк немного снизил комиссию за управление портфелями, которая был чуть выше предельной ставки.

Глава отдела маклерских услуг Swedbank Андрес Суйметса в прошлом году объявил, что в ближайшем будущем не планируется разрешать бесплатную торговлю акциями зарубежных рынков.

Отмена платы за транзакции также позволит инвесторам LHV инвестировать в балтийские акции небольшие суммы.