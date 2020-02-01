Директор эстонской фирмы зарабатывает в три раза больше члена Рийгикогу

Доход от продаж Orica Eesti OÜ в основном состоял из производства взрывчатых веществ и продажи средств инициирования, при этом экспорт увеличился более чем вдвое до 367 000 евро.

В годовом финансовом отчете в глаза бросается зарплата руководителя предприятия Урмаса Ряго: по состоянию на конец финансового года в третьем квартале 2018 года она составляла немного более 146 000 евро, то есть зарплата в месяц была почти 12 200 евро.

Для сравнение, зарплата членов Рийгикогу чуть более 4000 евро, а председателя Рийгикогу и президента — чуть меньше, чем 6200 евро.

Кроме того, надбавка за результаты деятельности генерального директора составила 58 500 евро, решение об этом принял совет предприятия.

В завершенном в сентябре 2018 года финансовом году в фирме взрывчатые вещества производили в среднем 79 человек, траты на зарплаты которых составляли почти 2,2 миллиона евро. В среднем зарплата составляла 2300 евро, что значительно превышает средний показатель на северо-востоке Эстонии.