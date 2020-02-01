Проект нового центра здоровья в Нарве с треском провалился

Главный специалист Министерства социальных дел Марилин Стернхоф подтвердила, что проект по созданию Нарвского центра здоровья 31 декабря был сочтен завершенным.

"Весной выяснилось, что только два из 41 семейного врача Нарвы согласились продолжить участие в проекте. Поскольку нарвская больница и семейные врачи не смогли прийти к соглашению - хотя Министерство социальных дел, Департамент здравоохранения, Больничная касса и город Нарва пытались помочь - государственный центр услуг поддержки вскоре примет официальное решение и объявит проект недействительным", - подтвердила Стернхоф.

В планировавшийся на втором этаже Нарвской больницы центр здоровья планировалось привлечь по меньшей мере шесть врачей. Больница опросила всех семейных врачей в этом районе и выяснила, что в свою практику согласны перебраться семь врачей.

Председатель правления фонда Нарвской больницы Олев Силланд говорит, что больница тут же приступила к приведению в порядок помещений будущего центра и начала реорганизацию своего персонала. «Предварительная работа заняла время. А затем, в прошлом году, три врача, участвующие в проекте, объявили, что уйдут на пенсию», - сказал Силланд.

Затем больница спросила других врачей, участвующих в проекте, в силе ли их согласие, и еще два доктора выразили желание уйти.

«Тогда мы столкнулись с тем, что у нас осталось только два семейных врача», - сказал Силланд.

Таким образом, Нарвская больница подала в Министерство социальных дел запрос об отмене проекта, поскольку 38 семейных врачей из 41 письменно подтвердили, что не желают оказывать общую медицинскую помощь в новом центре, а один из подписавших запрос врачей уже был связан с Центром здоровья Силламяэ.

Несмотря на то, что в этот раз проект был остановлен, Министерство социальных дел по-прежнему считает, что Нарве крайне необходим современный медицинский центр, который мотивировал бы врачей общей практики и других медицинских работников работать в этом городе.