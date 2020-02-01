В Эстонии появилась новая столица штрафов

Если раньше полицейские дежурные находились в четырех городах - в Пярну, Йыхви, Тарту и Таллинне, - то для выравнивания рабочей нагрузки и ускорения обмена информацией полиция будет в дальнейшем отправлять патрули на вызовы из двух центров, расположенных в Таллинне и Тарту. Поскольку такое сосредоточение противоречило прежнему обещанию правительства перевести в уезды как можно больше государственных рабочих мест, то данное структурное изменение компенсировали тем, что из Таллинна в Йыхви перевели действовавшую 11 лет при Пыхьяской префектуре дорожную процессуальную службу, и с нынешней недели это подразделение приступило к работе. Все его 11 работников - местные люди, трое из них являются полицейскими, а остальные - служащими.

Отбирают фото и определяют нарушителей

Руководитель дорожной процессуальной службы инфобюро Идаской префектуры Алар Кару сказал, что задача подразделения - селектировать поступающую к ним через сервер Департамента шоссейных дорог информацию со скоростных и светофорных камер. "Сначала надо придать этой информации достаточное качество, отложить в сторону некачественные снимки, чтобы данные были проверены и транспорт установлен, и тогда свою работу выполнят уже различные регистры", - отметил Кару.

После этого штрафные извещения отправляют нарушителям. В отличие, например, от оформленных полицией дорожных штрафов, штраф за зафиксированное скоростной или светофорной камерой нарушение не оставляет следа в регистре наказаний, если нарушитель добросовестно оплатит этот предупредительный штраф.

Предупредительный штраф за превышение скорости В соответствии с Законом о дорожном движении, в случае превышения максимально разрешенной скорости назначается предупредительный штраф, размер которого в евро получают в результате умножения числа километров превышения разрешенной скорости движения на три. Максимальный размер предупредительного штрафа - 190 евро. Закон о дорожном движении

Таким образом, в Йыхви будет стекаться информация о нарушениях, зафиксированных дорожными камерами по всей Эстонии. У новой службы непосредственного контакта с нарушителями все же нет. "Мы выдаем человеку штрафное извещение, и запись к нему автоматически не прилагается. Но если человек хочет, чтобы мы прислали ему снимок, мы это сделаем", - отметил Кару.

По всей Эстонии используются сейчас 68 кабинок для камер измерения скорости и восемь мобильных камер. В прошлом году установленные на дорогах скоростные и светофорные камеры зарегистрировали в общем 139279 нарушений.

Это значит, что каждая камера назначила в среднем около 2000 штрафов и каждый день камеры фиксировали более 381 нарушения.

Установке камеры предшествует анализ

Руководитель отдела организации дорожного ухода Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя сказал, что Департамент шоссейных дорог ежедневно занимается выявлением аварийно опасных мест и уменьшением опасности. "Если при анализе аварийно опасного места выяснится, что лучшей мерой для снижения опасности является установка скоростной камеры, то она там устанавливается", - отметил он.

Определению местоположения скоростной камеры и установке кабинки для камеры предшествует, по словам Вахеоя, анализ. "В случае какого-то опасного места угроза может также исходить из других факторов и не быть связана с превышением предельной скорости". Кроме того, Департамент шоссейных дорог сотрудничает по вопросу скоростных камер как с полицией, так и с самоуправлениями, причем учитывается также полученная от населения информация.

"При установке камер мы учитываем статистику ДТП с пострадавшими за последние пять лет, интенсивность движения, скорость транспорта на данном участке, доступность электричества и местные условия", - добавил Вахеоя.

Из проведенного Департаментом шоссейных дорог исследования скоростных камер выяснилось, что тяжелых аварий в окрестностях скоростных камер стало меньше по крайней мере на 13 процентов.