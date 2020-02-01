Часть отдыхающих в Лапландии китайцев отказывается возвращаться на родину

Некоторые отдыхающие в Лапландии китайские туристы хотят продлить свой отдых в Финляндии из-за эпидемии коронавируса, пишет портал новостей YLE.
В полицию Лапландии на минувшей неделе обращались как отдельные туристы, так и представители туроператоров.
Гражданам Китая нужна виза для въезда в Финляндию. Условия продления визы относительно жесткие. Полиция может продлить въездные документы только в обстоятельствах форс мажора.
Многие авиакомпании уже сообщали о прекращении или сокращении числа полетов в Китай. Также Finnair сообщила об отмене всех рейсов в Китай.
"Должно быть непреодолимое препятствие, из-за которого человек не может покинуть Финляндию после окончания визы. Отмена авиарейсов может стать такой причиной", - говорит начальник визового отдела полиции Лапландии Маарит Койвуниеми.
Он отметил, чтоизу можно продлевать также по гуманитарной причине, например, по причине неожиданной болезни. Также заболевание близкого родственника в Финляндии можено считать непреодолимым препятствием для выезда.
МИД Финляндии пока не запретил поездки в Китай. Если будет принято такое решение, власти Финляндии получат новые инструкции касательно граждан Китая.