Часть отдыхающих в Лапландии китайцев отказывается возвращаться на родину

В полицию Лапландии на минувшей неделе обращались как отдельные туристы, так и представители туроператоров.

Гражданам Китая нужна виза для въезда в Финляндию. Условия продления визы относительно жесткие. Полиция может продлить въездные документы только в обстоятельствах форс мажора.

Многие авиакомпании уже сообщали о прекращении или сокращении числа полетов в Китай. Также Finnair сообщила об отмене всех рейсов в Китай.

"Должно быть непреодолимое препятствие, из-за которого человек не может покинуть Финляндию после окончания визы. Отмена авиарейсов может стать такой причиной", - говорит начальник визового отдела полиции Лапландии Маарит Койвуниеми.

Он отметил, чтоизу можно продлевать также по гуманитарной причине, например, по причине неожиданной болезни. Также заболевание близкого родственника в Финляндии можено считать непреодолимым препятствием для выезда.