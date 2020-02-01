Сб, 1.02.2020
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Часть отдыхающих в Лапландии китайцев отказывается возвращаться на родину

Китайские туристы в Лапландии

ФОТО: SCANPIX

Некоторые отдыхающие в Лапландии китайские туристы хотят продлить свой отдых в Финляндии из-за эпидемии коронавируса, пишет портал новостей YLE.

В полицию Лапландии на минувшей неделе обращались как отдельные туристы, так и представители туроператоров.

Гражданам Китая нужна виза для въезда в Финляндию. Условия продления визы относительно жесткие. Полиция может продлить въездные документы только в обстоятельствах форс мажора.

Многие авиакомпании уже сообщали о прекращении или сокращении числа полетов в Китай. Также Finnair сообщила об отмене всех рейсов в Китай.

"Должно быть непреодолимое препятствие, из-за которого человек не может покинуть Финляндию после окончания визы. Отмена авиарейсов может стать такой причиной", - говорит начальник визового отдела полиции Лапландии Маарит Койвуниеми.

Он отметил, чтоизу можно продлевать также по гуманитарной причине, например, по причине неожиданной болезни. Также заболевание близкого родственника в Финляндии можено считать непреодолимым препятствием для выезда.

МИД Финляндии пока не запретил поездки в Китай. Если будет принято такое решение, власти Финляндии получат новые инструкции касательно граждан Китая.

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