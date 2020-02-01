Полиция объясняет ⟩ У вас скандальные шумные соседи - куда обращаться?

Мы решили обратиться за советом в Департамент полиции и пограничной охраны, чтобы выяснить, в каких случаях следует обращаться в полицию или квартирное товарищество. Нам отвечает лейтенант полиции Сийм Линнард.

Самые большие проблемы возникают в многоквартирных домах с тонкими стенами

В многоквартирных домах из-за тонких стен слышно не только играющую у соседей музыку, но и другие звуки, связанные с повседневными бытовыми делами.

«В таких случае должен преобладать здравый смысл. Поскольку образ жизни у людей различен, соседи сначала должны попытаться прийти к соглашению. Если дружеское общение с соседом не возымело действия, проблему может решить квартирное товарищество. Если и в этом случае к согласию прийти не удается, поможет полиция», - объясняет лейтенант полиции.

Полицию можно вызывать не только в ночное время

По словам лейтенанта полиции, вмешательство полиции требуется в соответствии с Законом об обеспечении правопорядка, когда нарушается спокойствие окружающих с 22 часов вечера до 6 часов утра или в выходные дни с полуночи до 7 часов утра.

«Конечно, вы можете обратиться в полицию за помощью призвать к порядку шумливых соседей и в другое время. Каждый вызов, который получает полиция, заносится в регистр вызовов, и, если в одну и ту же квартиру вызовы делаются многократно, полиция учитывает это при каждом последующем вызове».

Полиция поможет, если шумная компания не желает открывать дверь

Линнард добавляет, что нарушитель спокойствия, который, например, не открывает прибывшему полицейскому патрулю дверь, должен учитывать, что при определенных обстоятельствах полиции разрешено сломать дверь, чтобы предотвратить правонарушение.

«При необходимости дверь будет сломана, и мы все равно попадем вовнутрь. Это делается для предотвращения опасности любого вида: например, в одной квартире за запертой дверью раздавался такой грохот, что соседи не могли заснуть, а ведь когда после бессонной ночи человек садится за руль, это чрезвычайно опасно», - говорит полицейский.

«Однажды пришлось забрать на хранение музыкальный центр. Пьяная компания вроде бы послушалась полицейских и убавила громкость музыки, но как только патруль уехал, вновь включила звук на полную громкость. Полицейским пришлось вернуться и забрать магнитофон».

Часто люди оказываются неспособны проанализировать размер проблемы

«Полицию вызывают и когда ночью плачет младенец, и когда по квартире на верхнем этаже бегают маленькие дети, или когда в соседях оказывается музыкант. Например, одному человеку не нравилось, что соседская девочка в пять часов вечера разучивала на пианино «Полонез Огинского»! В таких случаях, конечно, мы призываем людей найти компромисс самостоятельно», - объясняет Линнард.

«Живя в многоквартирном доме, люди также должны обладать определенной степенью толерантности: если вас беспокоит плач грудного ребенка в соседней квартире, используйте беруши или наушники, а не вызывайте полицию».

Не всегда, чтобы найти решение проблемы, нужно начинать производство