Город, который надо посетить в 2020 году

В его бурной многовековой истории переплетались мощные влияния норманнов и англичан, но сегодня именно Голуэй на суровом западном побережье считается "самым ирландским" из всех ирландских городов. Оплот традиционной фольклорной музыки, он принимает во второй половине июля самый известный в Ирландии музыкальный фестиваль, знаменит также фестивалями театрального искусства и поэзии, устрицами и скачками. В 2020 году титул "Европейская культурная столица", который получила и Риека в Хорватии, будет способствовать не только повышению известности этого города в масштабах всей Европы, но и снятию напряженности на ирландском острове после Брекзита.

Что подготовила культурная столица

Очаровательный университетский городок с красочными домами населяют молодые, дружелюбные и креативные люди. Уличные музыканты на каждом углу гарантируют хорошее настроение даже в непогоду. "Голуэй - это как Барселона с дождем, потому что здесь дожди идут 240 дней в году", - говорит художественный директор программы культурного года Хелен Мэридж. Экстраординарный город посреди первозданных ландшафтов на краю Европы с видом на Атлантический океан, подчеркивает Мэридж: "Америка - следующая остановка".

Для 2020 года Голуй подготовил программу с акцентами на трех темах: язык, ландшафт и миграция. Из 154 различных проектов программы 30 посвящены ирландскому языку. "Миграция" покрывает как историю самой Ирландии, так и культурное и этническое разнообразие в Европе. Эта тема, отмечает Хелен Мэридж, призвана показать, что значит быть "современной европейской страной в трудные времена".

Голуэй находится в 160 километрах от Северной Ирландии. Близость к границе накаляет обстановку в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Пессимисты опасаются, что в отношениях между британской Северной Ирландией и Республикой Ирландией в составе ЕС может опять возникнуть острая напряженность. Продолжавшийся десятилетиями конфликт между католическими националистами Северной Ирландии, которые требовали соединения с Ирландией, и юнионистами-протестантами, желавшими остаться частью Великобритании, приутих, но окончательно еще не потушен. Тысячи погибших и десятки тысяч раненых - таков итог гражданской войны, вошедшей в историю как Североирландский конфликт.

Вступление в права одной из двух Европейских культурных столиц 2020 года приходится более чем кстати. Как заявил посол Ирландии в Лондоне Адриан О'Нил: "Нам нужна культура сейчас более, чем когда-либо". Культура имеет потенциал изменить психологический настрой и умонастроения, подчеркнул представитель Ирландии в Великобритании в декабре 2019 года на презентации программы Европейского культурного года в Голуэе.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс также подразумевал ситуацию после Брекзита, говоря о программе культурного года как о фестивале "для локального, общенационального и европейского сообщества, частью которого мы все являемся".

Так, один из художественных проектов ирландской культурной столицы Европы 2020 года является инсталляция Borderline (пограничная линия), над созданием которой работали местные жители по обе стороны зеленой границы - в Ирландии и Северной Ирландии. Финский художник Кари Кола осветит зеленым светом горы в области Коннемара в окрестностях Голуэя в день Святого Патрика 17 марта. Под аккомпанемент суровых ветров на пляже будут читать вслух "Одиссею" Гомера. Канадская писательница Маргарет Этвуд, недавно удостоенная своего второго уже британского Букера, участвует в программе. Торжественное открытие программы мероприятий Европейской культурной столицы в Голуэе запланировано на начало февраля.