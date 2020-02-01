Финский педофил «Дядюшка» отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу
Уездный суд Хельсинки направил на судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемого в многочисленных секс-преступлениях против несовершеннолетних т.н. «Дядюшку», пишет Yle.
Также второй подсудимый направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщается в пресс-релизе уездного суда.
По версии обвинения, преступления совершались в квартире «Дядюшки» в районе Лааясало в восточном Хельсинки, где обвиняемый давал подросткам алкоголь и одурманивающие вещества. Жертвами педофила стали в общей сложности 19 человек, большинство из которых являлись несовершеннолетними на момент совершения преступлений.
Согласно промежуточному решению уездного суда, доказательства подтверждают обвинение, но суд решил выяснить, были ли подсудимые вменяемыми во время совершения преступлений.