Финский педофил «Дядюшка» отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу

Также второй подсудимый направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщается в пресс-релизе уездного суда.

По версии обвинения, преступления совершались в квартире «Дядюшки» в районе Лааясало в восточном Хельсинки, где обвиняемый давал подросткам алкоголь и одурманивающие вещества. Жертвами педофила стали в общей сложности 19 человек, большинство из которых являлись несовершеннолетними на момент совершения преступлений.