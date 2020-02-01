Сб, 1.02.2020
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  • В Тарту выставлена на продажу красивая квартира в историческом доме

ФОТО ⟩ В Тарту выставлена на продажу красивая квартира в историческом доме

Neljatoaline korter Tartus.

ФОТО: City24

В доме эстонского времени ждет новых хозяев большая четырехкомнатная квартира, пишет портал Kodustiil.

В двухэтажной квартире площадью 113,8 м2 гармонично сочетаются старое и новое. Интерьер в квартире, которая находится в построенном в 1918 году доме, выдержан в пастельных тонах, а для отделки выбраны натуральные материалы.

Квартира.

ФОТО: City24

На первом этаже расположены открытая кухня и гостиная с высокими потолками, туалет и балкон. На втором этаже - три спальни, санузел с душем и гардеробная. А в цокольном этаже находятся большой чулан и баня общего пользования.

Квартира.

ФОТО: City24

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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