ФОТО ⟩ В Тарту выставлена на продажу красивая квартира в историческом доме

В двухэтажной квартире площадью 113,8 м2 гармонично сочетаются старое и новое. Интерьер в квартире, которая находится в построенном в 1918 году доме, выдержан в пастельных тонах, а для отделки выбраны натуральные материалы.

Квартира. ФОТО: City24

На первом этаже расположены открытая кухня и гостиная с высокими потолками, туалет и балкон. На втором этаже - три спальни, санузел с душем и гардеробная. А в цокольном этаже находятся большой чулан и баня общего пользования.

Квартира. ФОТО: City24