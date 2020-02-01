Пьянству - бой? У входа в винный бар установлен автомат по розливу просекко

У входных дверей только что открытого бара сети винотек Vagabond в Лондоне установлен автомат по розливу... просекко, сообщает Kodustiil.
i ketil on kokku kaheksa veinibaari. Neljapäeval avatud kaheksanda baari tähistamiseks otsustas ettevõte baari välisukse kõrvale üles seada automaadi, millest saavad janused klaasikese Itaalia kihisevat jooki osta. Baari avamise tähistamiseks sai neljapäeval automaadist proseccot tasuta, kuid nüüd tuleb selle eest raha välja käia. Ettevõttel ei ole plaanis automaati niipea maha võtta, kirjutab
В сети Vagabond восемь винных баров. В прошедший четверг как раз праздновали открытие восьмого заведения. По этому случаю на улице, у входа в бар, был установлен автомат, из которого жаждущие могли получить стаканчик классического итальянского игристого вина. Во время мероприятия бокалом-другим просекко можно было насладиться бесплатно, но теперь он работает за деньги. По сообщению upi.com, Vagabond, на радость любителям выпить, снимать со стены этот славный аппарат не собирается.