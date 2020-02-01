Пьянству - бой? У входа в винный бар установлен автомат по розливу просекко

В сети Vagabond восемь винных баров. В прошедший четверг как раз праздновали открытие восьмого заведения. По этому случаю на улице, у входа в бар, был установлен автомат, из которого жаждущие могли получить стаканчик классического итальянского игристого вина. Во время мероприятия бокалом-другим просекко можно было насладиться бесплатно, но теперь он работает за деньги. По сообщению upi.com, Vagabond, на радость любителям выпить, снимать со стены этот славный аппарат не собирается.