Сб, 1.02.2020
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  • Каждый третий потребитель в Эстонии поплатился за свою доверчивость

Каждый третий потребитель в Эстонии поплатился за свою доверчивость

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Европейская комиссия опубликовали результаты проведенного среди 28 тысяч жителей Европейского союза исследования, которое показывает, что больше половины (56 процентов) опрошенных в течение последних двух лет становились жертвами минимум одного мошенничества, сообщает пресс-служба Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. 

Уполномоченный по правовым вопросам Европейской комиссии Дидье Рейндерс, представляя результаты опроса, отметил, что в цифровом мире мошенничество с потребителями стало обычным явлением и приводит к финансовым потерям. Такие случаи, несомненно, влияют на имидж э-торговли, поскольку потребителям следует очень внимательно следить за своим поведением на цифровом рынке. Рейндерс заверил, что возможности надзорных органов ЕС растут и что электронным торговцам, платформам социальных сетей и платежным посредникам также необходимо найти способы защиты потребителей в этих ситуациях.

Защита дигитальных потребителей была основной темой проходящего на этой неделе саммита Consumer Summit. О многом говорит и тот факт, что каждый шестой обманутый потребитель понес финансовые потери, которые в основном составляли до 500 евро. Это означает, что за два года население Европейского Союза подверглось мошенничеству на сумму более 24 миллиардов евро.

Самые распространенные каналы для мошенничества — электронные магазины и рекламные баннеры на сайтах. Никуда не делись и телефонные мошеннические звонки.

«Результаты исследования показывают также то, что больше всего случаев мошенничества в тех странах, где много пользователей интернетом», - объясняет руководитель центра консультирования потребителей ЕС Кристина Таммару. Например, в Дании мошенничество задело семерых потребителей из десяти, а в Болгарии, где меньше распространен интернет, было обмануто два потребителя из десяти. В Эстонии жертвой мошенничества становится почти каждый третий потребитель. По словам Таммару, хотя Эстония является образцово-показательной страной в плане распространения интернета, но количество обманутых мошенниками в сравнении с другими странами находится на низком уровне.

Исследование проводилось с августа по октябрь 2019 года во всех 28 странах-членах ЕС, а также в Исландии и Норвегии. В исследовании приняли участие 28 239 человек от 18 лет и старше.

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