Каждый третий потребитель в Эстонии поплатился за свою доверчивость

Европейская комиссия опубликовали результаты проведенного среди 28 тысяч жителей Европейского союза исследования, которое показывает, что больше половины (56 процентов) опрошенных в течение последних двух лет становились жертвами минимум одного мошенничества, сообщает пресс-служба Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
Уполномоченный по правовым вопросам Европейской комиссии Дидье Рейндерс, представляя результаты опроса, отметил, что в цифровом мире мошенничество с потребителями стало обычным явлением и приводит к финансовым потерям. Такие случаи, несомненно, влияют на имидж э-торговли, поскольку потребителям следует очень внимательно следить за своим поведением на цифровом рынке. Рейндерс заверил, что возможности надзорных органов ЕС растут и что электронным торговцам, платформам социальных сетей и платежным посредникам также необходимо найти способы защиты потребителей в этих ситуациях.
Защита дигитальных потребителей была основной темой проходящего на этой неделе саммита Consumer Summit. О многом говорит и тот факт, что каждый шестой обманутый потребитель понес финансовые потери, которые в основном составляли до 500 евро. Это означает, что за два года население Европейского Союза подверглось мошенничеству на сумму более 24 миллиардов евро.
Самые распространенные каналы для мошенничества — электронные магазины и рекламные баннеры на сайтах. Никуда не делись и телефонные мошеннические звонки.
«Результаты исследования показывают также то, что больше всего случаев мошенничества в тех странах, где много пользователей интернетом», - объясняет руководитель центра консультирования потребителей ЕС Кристина Таммару. Например, в Дании мошенничество задело семерых потребителей из десяти, а в Болгарии, где меньше распространен интернет, было обмануто два потребителя из десяти. В Эстонии жертвой мошенничества становится почти каждый третий потребитель. По словам Таммару, хотя Эстония является образцово-показательной страной в плане распространения интернета, но количество обманутых мошенниками в сравнении с другими странами находится на низком уровне.
Исследование проводилось с августа по октябрь 2019 года во всех 28 странах-членах ЕС, а также в Исландии и Норвегии. В исследовании приняли участие 28 239 человек от 18 лет и старше.