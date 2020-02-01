Сегодня в Эстонии вывешены государственные флаги

В воскресенье, 2 февраля, в годовщину столетия Тартуского мирного договора в Эстонии вывешены государственные флаги.
Государственный флаг вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все остальные также могут вывесить флаги, сообщил BNS пресс-секретарь государственной канцелярии. Флаги поднимают на рассвете и спускают на закате.
100-летний юбилей подписания мирного договора отмечается в Эстонии масштабно, а тем самым кульминирует также и празднование 100-летия образования Эстонской Республики, которое началось в декабре прошлого года и завершится в воскресенье. На время празднования оригинал мирного договора выставлен в Эстонском национальном музее.
2 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мира между Эстонской Республикой и Советской Россией. Подписанием Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года завершилась Освободительная война, а Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонской Республики.