Завтра в Эстонии вывесят государственные флаги

Государственный флаг вывешивают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Все остальные также могут вывесить флаги, сообщил BNS пресс-секретарь государственной канцелярии. Флаги поднимают на рассвете и спускают на закате.

100-летний юбилей подписания мирного договора отмечается в Эстонии масштабно, а тем самым кульминирует также и празднование 100-летия образования Эстонской Республики, которое началось в декабре прошлого года и завершится в воскресенье. На время празднования оригинал мирного договора выставлен в Эстонском национальном музее.