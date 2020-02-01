Перлинг: я извинялась перед людьми в случаях, когда прокуратура была неправа или небрежна

"Надо ли извиняться, если государство допустило ошибку в уголовном процессе? Однозначный ответ - да! Я была прокурором более 20 лет, и я также извинялась перед людьми в случаях, когда прокуратура была неправа или небрежна и это причинило людям страдания", - сказала Перлинг.