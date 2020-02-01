Сб, 1.02.2020
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  • Перлинг: я извинялась перед людьми в случаях, когда прокуратура была неправа или небрежна

Перлинг: я извинялась перед людьми в случаях, когда прокуратура была неправа или небрежна

Генеральный прокурор Лавли Перлинг.

ФОТО: Tairo Lutter

Уходящая с поста генпрокурора Лавли Перлинг считает, что если на прокуратуру после оправдательного приговора будут нападки и от нее будут требовать извинений, то сложные коррупционные дела больше никогда не увидят свет, они будут просто закрываться, передает Rus.ERR.

В передаче Vikerraadio Лавли Перлинг прокомментировала оправдательный приговор в Госсуде бывшему вице-мэру Тарту Артёму Суворову и должны ли быть принесены извинения.

"Надо ли извиняться, если государство допустило ошибку в уголовном процессе? Однозначный ответ - да! Я была прокурором более 20 лет, и я также извинялась перед людьми в случаях, когда прокуратура была неправа или небрежна и это причинило людям страдания", - сказала Перлинг.

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