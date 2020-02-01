Квартира в Барселоне с настенной росписью и необычным кухонным островом

Эту роскошную квартиру в Барселоне приобрела семья из Англии. Их покорила монументальность арок и потолков, а также очаровательная роспись стен, но во время ремонта важно было привнести в интерьер и современные нотки.

ФОТО: pufikhomes.com

Интересным решением было расположить кухню прямо в центре квартиры. Комнату украшают высокие окна в стиле ар-деко, и кухонный гарнитур стал продолжением стены, а центральное место занял остров. Он получился непривычно длинным и вместительным, а золотая отделка сверху и снизу подчеркнула его декоративную, а не только бытовую функцию.

ФОТО: pufikhomes.com