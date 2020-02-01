Сб, 1.02.2020
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Квартира в Барселоне с настенной росписью и необычным кухонным островом

Сегодня с блогом об интерьере Pufik мы отправляемся в любимую многими Барселону. Но не будем лежать на пляже и даже не вздумаем в очередной раз осматривать вечную Sagrada Familia, а заглянем в гости.

Эту роскошную квартиру в Барселоне приобрела семья из Англии. Их покорила монументальность арок и потолков, а также очаровательная роспись стен, но во время ремонта важно было привнести в интерьер и современные нотки.

ФОТО: pufikhomes.com

Интересным решением было расположить кухню прямо в центре квартиры. Комнату украшают высокие окна в стиле ар-деко, и кухонный гарнитур стал продолжением стены, а центральное место занял остров. Он получился непривычно длинным и вместительным, а золотая отделка сверху и снизу подчеркнула его декоративную, а не только бытовую функцию.

ФОТО: pufikhomes.com

Некоторые предметы мебели были изготовлены на заказ, чтобы поддержать дух 1920-х годов. А вот ванная комната отражает, скорее, атмосферу 2020-х — элегантный минимализм и стильная, отдельно стоящая ванна с роскошным медным смесителем. Великолепный интерьер в духе современной Барселоны! Смотрите галерею!

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