Сб, 1.02.2020
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В Чехии 12 человек умерли от гриппа

Прага.

ФОТО: Sergey Borisov / PantherMedia / Sergey Borisov

К одной "горячей" точке на карте мира добавилась другая - граждане Чехии погибают от гриппа.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости, от осложнений болезни уже скончались 12 человек.  А на каждые 100 тысяч человек регистрируется 1865 больных. В основном преобладает вирус гриппа типа А.

В Государственном институте здравоохранения отметили, что эпидемия охватила всю территорию республики. 

Глава гигиенслужбы обратилась к согражданам с просьбой при обнаружении у себя признаков заболевания гриппом не выходить из дома, чтобы не заражать других.

В настоящее время внимание обращено на Китай, где свирепствует коронавирус - число скончавшихся приближается к 200. 

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