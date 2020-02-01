В Чехии 12 человек умерли от гриппа

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости, от осложнений болезни уже скончались 12 человек. А на каждые 100 тысяч человек регистрируется 1865 больных. В основном преобладает вирус гриппа типа А.

В Государственном институте здравоохранения отметили, что эпидемия охватила всю территорию республики.

Глава гигиенслужбы обратилась к согражданам с просьбой при обнаружении у себя признаков заболевания гриппом не выходить из дома, чтобы не заражать других.