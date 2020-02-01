Пять полезных советов покупателю недвижимости, или Как правильно торговаться

Итак, полезные советы.

1. Будьте в курсе аналогичных предложений. Если собственник является продавцом с серьезными намерениями, то он должен принимать во внимание рыночную конъюнктуру и конкурирующие предложения.

2. Не отзывайтесь неодобрительно о товаре – это может обидеть собственника. Пара добрых слов, высказанная в адрес интересующего вас объекта, не является признаком слабости, но посылает продавцу сигнал о том, что вы заинтересованы в покупке, и к вам можно отнестись как к серьезному покупателю. Он, безусловно, прекрасно осведомлен обо всех минусах объекта, и постоянное напоминание о них может расстроить переговоры.

3. Попросите владельца рассказать об истории объекта и причинах продажи. Это вновь может ошибочно показаться нарушением сделки, однако продавец с большей легкостью будет готов отказаться от своей собственности в пользу человека, который будет заботиться об объекте и понимает необходимость продажи.

4. Предложите максимально гибкий график сделки. Если собственник желает заключить сделку как можно быстрее, вы также могли бы пойти ему навстречу и поторопиться. Если же ему требуется время для урегулирования изменений в своей жизни, то предоставьте ему и эту возможность. Если собственник чувствует, что с ним считаются, то в ответ он также будет учитывать ваши интересы.