Поиски пропавшего 59-летнего мужчины продолжаются: полиция обратилась к местным жителям

Peeter. Пеэтер. ФОТО: PPA

В пятницу, 31 января, около 23 часов вечера полиция получила сообщение, что из дома призрения в волости Сааремаа в поселке Кярла ушел 59-летний мужчина, у которого есть проблемы со здоровьем.

Рост Пеэтера около 185 см, у него стройное телосложение, седоватые и короткие волосы. Когда он ушел из дома призрения, на нем были темно-синяя футболка и тенниски.

Руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар сказал, что после получения сообщения о пропаже человека сразу были начаты поиски и на данный момент полиция вместе со служебной собакой проверила окрестности дома призрения, деревню Кярла и соседние поселения. Он добавил, что также стражи правопорядка проверили различные заброшенные здания. «Также персонал Sõmera Kodu проверил все здания и помещения дома призрения. Мы проверены территории Сымера, Кяэсла, Люманда, Кихельконна, аэродром Когула и дом призрения Когула, к сожалению, пропавшего до сих пор не удалось обнаружить», - говорит он.

По словам полицейского, сегодня утром поиски продолжились вместе с добровольцами в районе Кярла, в результате чего были проверены различные рощи и заросли. Также была перепроверена поступившая информация о возможном передвижении Пеэтера на автобусе их Кихельконна в город Курессааре, но, к сожалению, эта информация не нашла подтверждений.

По словам близких, из-за своего состояния здоровья пропавший не может воспринимать окружающий мир, поэтому он не может понимать, где находится. Семья подозревала, что он мог захотеть доехать до своего дома в Люманда, но при проверке его там не нашли. Поиски продолжаются.

Антсаар отметил, что поскольку пропавший уже раньше уходил из дома призрения и прятался от разыскивающих его людей, полиция просит всех жителей окрестностей Кярла при возможности проверить находящиеся на их территории надворные настройки, чтобы исключить, что он не нашел там убежища от холода. «Передвигаясь по родным краям, просим всем местных жителей внимательнее смотреть на попадающие по дороге обочины дорог, леса, окрестности водоемов и поля, где человек в умопомешательстве мог попасть в беду», - сказал Антсаар.