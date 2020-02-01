Полиция ищет пропавшего 59-летнего мужчину: он может прятаться на чужой территории

Вчера около 23 часов вечера полиция получила сообщение, что из дома призрения в волости Сааремаа в поселке Кярла ушел 59-летний мужчина, у которого есть проблемы со здоровьем. Полиция организовала поиски и проверила со служебной собакой окрестности дома призрения, но пропавшего не удалось найти. Поскольку человек в умопомешательстве мог уйти дальше окрестностей дома призрения, полиция проверила и соседние деревни. Также стражи правопорядка проверили различные заброшенные здания, но до сих пор Пеэтера не нашли. Поиски продолжаются.

По словам персонала дома призрения, он и раньше уходил, но его удавалось найти поблизости и вернуть. Также известно, что у пропавшего есть привычка прятаться, поэтому полиция просит всех местных жителей проверить находящиеся на их территории сараи, садовые домики и другие здания со свободным доступом, где мужчина мог бы спрятаться.

Рост Пеэтера около 185 см, у него стройное телосложение, седоватые и короткие волосы. Когда он ушел из дома призрения, на нем были темно-синяя футболка и тенниски.