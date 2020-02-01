Пропавший 59-летний мужчина найден мертвым

Сегодня в девять часов утра полиция и волонтеры возобновили поиски в районе Кярла. Волонтеры и полиция осмотрели Вийдумяэ, Кихельконна, Люманда, а также окрестности дома призрения в Сымере. В дополнение к поискам на местности один из добровольцев воспользовался дроном и осмотрел окрестности дома призрения в Сымере с высоты птичьего полета. Так был замечен лежащий в поле человек, который оказался мужчиной, самовольно покинувшим дом призрения. К сожалению, он был мертв. Для выяснения причины смерти его тело доставят на экспертизу к судебному врачу.