Вс, 2.02.2020
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Пропавший 59-летний мужчина найден мертвым

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В пятницу, 31 января, около 23 часов вечера полиция получила сообщение, что из дома призрения в волости Сааремаа в поселке Кярла ушел 59-летний мужчина, у которого есть проблемы со здоровьем. Сегодня полиция сообщила, что мужчина был найден мертвым. 

Сегодня в девять часов утра полиция и волонтеры возобновили поиски в районе Кярла. Волонтеры и полиция осмотрели Вийдумяэ, Кихельконна, Люманда, а также окрестности дома призрения в Сымере. В дополнение к поискам на местности один из добровольцев воспользовался дроном и осмотрел окрестности дома призрения в Сымере с высоты птичьего полета. Так был замечен лежащий в поле человек, который оказался мужчиной, самовольно покинувшим дом призрения. К сожалению, он был мертв. Для выяснения причины смерти его тело доставят на экспертизу к судебному врачу.

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