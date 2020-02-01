Кыргызстан ФОТО: Lennart Rikk

Администрация США объявила о расширении списка стран, гражданам которых будет ограничен въезд в Соединенные Штаты. Впервые в этот перечень попало государство бывшего СССР - Кыргызстан. Кроме него в список вошли Нигерия, Судан, Танзания, Эритрея и Мьянма.

По сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне рассматривали возможность ограничить въезд и для граждан Беларуси, но затем отказались от этого шага.

Почему Кыргызстан попал в этот список и что говорят об этом в Вашингтоне и Бишкеке? Би-би-си расспросила дипломатов и экспертов.

Вопреки прогнозам американских СМИ, сообщавших о готовящемся указе президента Трампа еще несколько недель назад, новый список не предполагает полного запрета на въезд в США для граждан шести государств. Жителям Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи и Нигерии, например, отказано в праве обращаться за иммиграционными визами, дающими право на проживание и работу в США. Граждане Судана и Танзании будут исключены из участия в лотерее по розыгрышу гринкарт.

При этом жители всех этих стран по-прежнему смогут обращаться в американские посольства и консульства за получением туристических и деловых виз.

Приоритетные запреты

Первое распоряжение о запрете въезда в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран было подписано Трампом 27 января 2017 года, всего лишь через неделю после инаугурации нового президента Соединенных Штатов. В список вошли Иран, Ирак, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали. Позже в этот перечень внесли Венесуэлу и Северную Корею.

Представители администрации тогда поясняли, что граждане именно этих государств представляют особую угрозу для национальной безопасности США, и им должен быть полностью запрещен въезд на территорию страны.

Распоряжение президента, получившее в американских СМИ название "Мусульманский запрет" ("Muslim ban") трижды блокировалось федеральными судьями в различных штатах, но в конце концов Верховный суд поддержал президента. Из списка были исключены Ирак и Судан, а в текст распоряжения внесены поправки, конкретизирующие требования Вашингтона к странам, включенным в список.

В их числе - выдача гражданам, путешествующим за границу, биометрических паспортов, снабженных электронным чипом, а также расширение объема информации о террористических и других угрозах, которой правительства этих стран делятся с властями США.

В своих публичных выступлениях в последние годы Дональд Трамп неоднократно упоминал, что ужесточение иммиграционной политики является одним из приоритетов его администрации, и списки стран, гражданам которых ограничат въезд в США, будут постоянно расширяться.

Выступая перед журналистами во время визита в Давос в январе этого года, Дональд Трамп подтвердил, что не намерен отказываться от своих предвыборных обещаний об ограничении иммиграции.

"Мы добавляем несколько государств (в список), - сказал Трамп. - Мы должны быть в безопасности. Наша страна должна быть в безопасности. Вы видите, что происходит в мире. Наша страна должна быть безопасной".

"Близорукая позиция"

Первым о планах администрации Трампа к третьей годовщине "Мусульманского запрета" вновь расширить список, сообщило вашингтонское издание Politico. Вслед за ним эту информацию подтвердили источники и других американских СМИ.

По их данным, в новом перечне должны были оказаться сразу два постсоветских государства - Кыргызстан и Беларусь. Ограничения также планировалось ввести в отношении граждан Нигерии, Судана, Танзании, Эритреи и Мьянмы.

В Госдепартаменте США тогда официально отказались ответить на запрос Русской службы Би-би-си.

Собеседники Русской службы Би-би-си в американском дипломатическом ведомстве, все же согласившиеся прокомментировать появление нового списка на условиях анонимности, подтвердили, что инициатива о расширении запрета исходит из администрации, но не смогли однозначно определить, почему в этот перечень были включены именно эти государства. Правительство Нигерии, например, является партнером США по глобальной антитеррористической программе, а нигерийские военнослужащие проводят совместные операции с американскими военными.

Источник в МИД Кыргызстана рассказал Русской службе Би-би-си, что о готовящемся запрете киргизские дипломаты узнали из статьи в Politico.

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков считает, что все дело в отсутствии у граждан страны биометрических паспортов.

Источник в киргизском МИД в разговоре с Би-би-си выразил уверенность, что решение вызвано американской внутриполитической повесткой и не связано с политикой США в отношении Кыргызстана.

По его словам, за запретом стоит "неумная, близорукая, неуклюжая позиция нынешней администрации США". Дипломат предположил, что какая-то часть американского истеблишмента могла остаться недовольной закрытием базы США в Кыргызстане в 2014 году, а включение этой страны в новый список определяется военным и экономическим союзом Бишкека с Москвой.

Обеспечение безопасности?

Представляя в пятницу, 31 января, новую инициативу администрации, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Вулф пояснил, что новый список стал результатом "систематического обзора", продолжавшегося почти год.

В марте 2018 года американская администрация направила правительствам 200 государств ряд вопросов, касающихся их сотрудничества с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, обмена разведывательной информацией и данных о выданных собственным гражданам паспортах. От властей этих стран также потребовалось самостоятельно оценить "уровень и степень" террористической угрозы.

После этого собственную оценку ситуации во всех этих государствах провела межведомственная группа в США, в которую вошли представители министерства внутренней безопасности, Пентагона, Госдепартамента и офиса директора Службы национальной разведки.

"В результате именно эти шесть государств получили худшие оценки, - объяснил Вулф, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. - Точно так же, как и семь стран, уже включенных [в первоначальный список], они заняли последние места в общем перечне".

Чиновник счел нужным уточнить, что "большая часть" этих стран намерена сохранять хорошие отношения с США и пыталась помочь американцам в оценке террористических угроз.

"По самым разным причинам они не смогли выполнить минимальные требования, которые мы сформулировали, - заявил Вулф. - Поэтому единственным способом снизить (возможные) риски стало введение ограничений на поездки".