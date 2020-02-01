Эстония готова к борьбе с коронавирусом

Министерство социальных дел и Департамент здоровья в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний контролируют распространение коронавируса в мире, а с пятницы, 31 января, Департамент здоровья может самостоятельно обнаруживать вирус 2019-nCoV в Эстонии, передает rus.err.ee.

"По оценкам Департамента здоровья, риск проникновения инфекции в Эстонию существует, но наши медицинские и другие компетентные правительственные учреждения готовы контролировать распространение вируса", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам генерального директора Департамента здоровья Мерике Юрило, департамент круглосуточно отслеживает ситуацию, чтобы при необходимости обновить как для жителей, так и для властей руководства по поведению.