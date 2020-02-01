Назван новый центр ЕС после Брекзита

Деревня Гадхайм, в которой проживает 80 человек, недалеко от города Вюрцбург в муниципалитете Файтсхёххайм в ожидании туристов подготовилась заранее, даже до референдума в Великобритании. В точке, указанной картографами поставили столб. Глава муниципалитела Юрген Гетц говорит, что у него перемещение центра ЕС на подведомственную территорию вызывает противоречивые чувства: с одной стороны, это гордость, а с другой - грусть от того, что Великобритания покидает союз.