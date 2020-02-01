Уроженка Москвы выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

Уроженка Москвы выиграла первый «Большой шлем» и четвертый титул в карьере вообще, передает Sports.ru.

До Australian Open Кенин никогда не проходила на «Шлемах» дальше четвертого круга.

Американка стала самой молодой чемпионкой Australian Open после 20-летней Марии Шараповой в 2008-м. В прошлом году турнир выиграла тоже 21-летняя Наоми Осака, но она почти на месяц старше Кенин.

По итогам турнира Кенин дебютирует в топ-10 и станет седьмой ракеткой мира. Она обойдет Серену Уильямс и будет первой ракеткой США.

В финале Australian Open Барбора Крейчикова и Никола Мектич обыграли Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррея. Они выиграли первый совместный «Большой шлем».