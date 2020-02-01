Уроженка Москвы выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

21-летняя американка София Кенин в финале Australian Open обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2.
Уроженка Москвы выиграла первый «Большой шлем» и четвертый титул в карьере вообще, передает Sports.ru.
До Australian Open Кенин никогда не проходила на «Шлемах» дальше четвертого круга.
Американка стала самой молодой чемпионкой Australian Open после 20-летней Марии Шараповой в 2008-м. В прошлом году турнир выиграла тоже 21-летняя Наоми Осака, но она почти на месяц старше Кенин.
По итогам турнира Кенин дебютирует в топ-10 и станет седьмой ракеткой мира. Она обойдет Серену Уильямс и будет первой ракеткой США.
В финале Australian Open Барбора Крейчикова и Никола Мектич обыграли Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррея. Они выиграли первый совместный «Большой шлем».
Крейчикова взяла Australian Open в миксте второй раз подряд. В прошлом году ее напарником был Раджив Рам.