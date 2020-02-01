Отбор к чемпионату мира сборная Эстонии закончила разгромом Исландии

Первый период наша команда проиграла 1:2, однако затем взяла нити игры в свои руки второй период завершился со счетом 7:4 в пользу Эстонии. Решающую треть матча наша команда выиграла 6:1. Самым результативным стал Рикард Риделл с четырью голами. Патрик Карелиуссон забросил три шайбы.

Теперь для выхода на чемпионат мира, который получит только победитель подгруппы, сборная Эстонии должна надеятся, что Великобритания не проиграет Дании с разницей более 16 голов. На данный момент сборная Эстонии - лидер подгруппы с 10 очками и разницей голов +24. С датчанами эстонцы сыграли вничью 6:6.